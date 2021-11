Els alumnes llegeixen més en castellà que en català

Actualitzada 30/11/2021 a les 13:48

El Govern ha publicat l'informe sobre els hàbits de lectura d'aquest 2021 on ha preguntat sobre aquesta qüestió a 3.650 alumnes dels tres sistemes educatius i de diferents cicles. Una de les conclusions del document és que el 79% del temps que dediquen a la lectura ho fan en castellà, seguit d'un 69% del català, i finalment un 38% dels cops ho fan en francès. L'anglès i el portuguès es queden fora del podi amb un 22% i un 5,5% respectivament.L'enquesta també va preguntar als alumnes si els hi agradava llegir. Un 50,1% va respondre "molt" o bastant", un 48,7% va contestar "poc" o "gens", i l'1,2% restant no va contestar. Tot i això, quan l'estudi demanava per què no llegien més, un 40,2% va respondre que preferia fer altres activitats i un 33,8% va insistir que no li agradava. Altres motius són la falta de temps (13%), problemes de concentració o poc interès per llegir més (5,1%).El llibre que més ha agradat als enquestats és la saga de Harry Potter (9,5%), seguit de Geronimo Stilton (7,1%), Diari del Greg i Wonder (5,5%) i After (4,4%), entre altres.