El centre de vacunació ha tornat a estar operatiu aquests dies per inocular terceres dosis a les persones majors de 65 anys (un procés que progressivament s’anirà estenent a la resta de població vacunable). L’entrada en vigor del certificat Covid, que des d’ahir ja és obligatori també per anar al gimnàs o a la perruqueria, ha tingut un efecte directe en el volum d’inscripcions a la plataforma de vacunació, amb puntes de fins a 150 en un dia, quan darrerament se sumaven entre 25 i 30. Per tal d’accelerar-ne l’administració, el centre de vacunació ha citat avui 400 persones que han de rebre el primer vaccí.El centre de vacunació ha tornat a estar operatiu aquests dies per inocular terceres dosis a les persones majors de 65 anys (un procés que progressivament s’anirà estenent a la resta de població vacunable).

TREBALLADORS D'ALTRES MINISTERIS REFORCEN L'OFICINA COVID





Bartolomé també va assenyalar a tall d’exemple que el call center que s’encarrega de programar les TMA a través del 821 955 (i que va recordar que no és l’oficina Covid) està arribant a pics de trucades diàries que superen les 1.200. L’explosió de casos ha provocat la necessitat de més personal a l’oficina Covid i que com a mesura excepcional s’hagi demanat a altres àrees de l’administració que cedeixin una dotzena de treballadors públics per reforçar un servei que capitaneja, entre d’altres tasques, la cada cop més dificultosa de resseguir els contactes de cada positiu en un moment de transmissió de la Covid molt elevada. El director de l’oficina, Bruno Bartolomé, va assenyalar ahir que si en una època “normal” l’equip el conformaven quatre tècnics (són els professionals sanitaris de l’equip dedicats a l’anàlisi per la presa de decisions), vuit traçadors, quatre administratius i tres persones dedicades a l’àrea operativa (l’encarregada dels cribratges), ara ha augmentat a una quinzena de traçadors, vuit administratius i un tècnic més repescant personal que ja havia treballat a l’oficina o que hi acudia puntualment. Ahir, a més, van començar la formació els sis primers treballadors públics provinents d’altres àrees de l’administració que estaran adscrits a l’oficina almenys fins a final de desembre per fer front a aquesta punta de feina. “El nombre de contactes que ha tingut cada positiu és més elevat i cada cas és més complex de traçar”, va assenyalar Bartolomé, fent una crida a la necessitat de contenir els contactes socials en un moment delicat com l’actual, quan s’està arribant a “màxims històrics” de casos del 2021.Bartolomé també va assenyalar a tall d’exemple que el call center que s’encarrega de programar les TMA a través del 821 955 (i que va recordar que no és l’oficina Covid) està arribant a pics de trucades diàries que superen les 1.200.

La sisena onada avança descontroladament i ja ha batut un primer rècord, el de casos actius d’aquest any. Ahir ja superaven el miler (1.081, concretament) després d’un cap de setmana en què s’ha constatat que la Covid està disparada amb el diagnòstic de 403 nous casos. La pressió hospitalària també ha trencat la tendència de les setmanes precedents de mantenir-se sota cert control i des de divendres s’han sumat una dotzena de nous ingressos, amb la qual cosa ahir hi havia 20 pacients a la planta Covid i dos (un menys que divendres) a la unitat de cures intensives (UCI) amb necessitat de ventilació mecànica. L’afectació a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell sí que segueix sent menor que en les puntes de les onades precedents –excepte la que es va registrar durant l’estiu–.Entre els ingressats hi ha els dos residents del geriàtric Sant Vicenç d’Enclar que han contret el virus i que s’han internat per assegurar-ne l’aïllament, ja que presenten una simptomatologia lleu. Mentrestant s’estan ultimant els detalls perquè la planta hospitalària d’El Cedre torni a estar operativa per acollir persones amb el virus, segons van detallar ahir des del Govern.Els 1.081 casos actius són 270 malalts més que els que hi havia divendres. El total d’afectats pel virus des que es va decretar l’inici de la pandèmia, el març del 2020, és de 17.115, mentre que s’han sumat 15.903 altes, 133 de les quals es van donar durant el cap de setmana passat.La incidència disparada també es constata als centres educatius, amb 15 aules més que estan sota vigilància activa. L’actualització sanitària facilitada ahir a la tarda pel Govern indica que hi ha 70 aules amb alumnes confinats, vuit que estan totalment tancades (tres més que divendres) i 62 amb part dels estudiants en aïllament. Altres 54 aules estan sotmeses a vigilància passiva, set més que divendres passat.L’avenç significatiu dels contagis s’ha traduït en aquest rècord de malalts amb el virus actiu que superen el miler de persones, una xifra a la qual no s’havia arribat ni en la tercera onada (la posterior a les festes nadalenques) ni en la quarta (que va tenir el pic a l’abril), ni tampoc amb el repunt de contagis molt més lleu que es va donar durant l’estiu. El registre acumulat de dades indica que la punta més elevada s’havia donat al gener, amb xifres que van superar els 800 afectats amb la malaltia activa alhora. No obstant això, les xifres més elevades d’aquest indicador encara són les que es van donar durant la tardor de l’any passat, en la segona onada de la pandèmia. Durant un parell de dies de l’octubre del 2020 es van superar els 1.300 casos actius.Pel que fa a les hospitalitzacions, els nivells són inferiors perquè en les puntes de les onades precedents (excloent sempre la de l’estiu) es va arribar als 40 ingressats i els pacients més greus, els internats a cures intensives, van situar-se alguns dies sobre la dotzena.