El PS pregunta sobre els recursos del ministeri d'Afers Socials

Actualitzada 30/11/2021 a les 14:24

El conseller general del PS Carles Sánchez ha entrat una pregunta oral a la sindicatura sobre els recursos humans i econòmics del ministeri d'Afers Socials, Habitatge i Joventut. Segons indiquen els socialdemòcrates en un comunicat, han plantejat la qüestió arran de "l'augment progressiu de casos a atendre pels departaments d'aquesta cartera, les funcions determinades que tenen cada un d'ells i per la situació socioeconòmica de persones i famílies que s'ha vist agreujada per la crisi de la pandèmia de la Covid". Per la seva banda, el Govern haurà de respondre a la pregunta en la sessió del Consell General del 9 de desembre.