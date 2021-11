Actualitzada 30/11/2021 a les 05:42

OBLIGACIÓ DEL PASSAPORT COVID A CATALUNYA A PARTIR DE DIVENDRES

El passaport Covid per accedir a la restauració, els gimnasos i les residències a Catalunya entrarà en vigor divendres vinent, a la mitjanit, segons va anunciar ahir el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en una compareixença al Palau de la Generalitat. El conseller va demanar guardar el document per no haver-lo de tornar a baixar cada cop. Va explicat que ara mateix hi ha 6.000 entrades al minut a la pàgina web de La Meva Salut. El govern va suspendre l’obligatorietat d’ensenyar el passaport Covid divendres perquè la pàgina web s’havia saturat després que la justícia va avalar-ne el seu ús.

ESPANYA REGISTRA GAIREBÉ 23.000 POSITIUS NOUS DES DE DIVENDRES

Espanya ha registrat 22.911 positius de Covid-19 i 53 defuncions des de divendres. D’aquesta manera, la xifra d’infectats des de l’inici de la pandèmia és de 5.153.923 i la de víctimes és de 88.008, amb una incidència acumulada a 14 dies de 199,02 infeccions per cada 100.000 habitants, 27,34 punts més que en l’últim recompte. Catalunya encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 11.440 casos, seguida pel País Valencià (6.195) i el País Basc (5.986). Des de l’inici de la pandèmia Madrid encapçala el rànquing dels territoris amb més víctimes mortals causades per la Covid-19, amb 16.290 persones finades amb coronavirus.

El moviment antivacunes ha fet un pas endavant les últimes setmanes en l’àmbit organitzatiu, coincidint amb els primers indicis de la generalització del certificat Covid i, per tant, de les restriccions a la vida social dels no vacunats. En pocs dies han sortit dos cops al carrer (dimecres i dissabte passat) però també estan avançant en la decisió de plantejar accions judicials amb el convenciment que les mesures governamentals vulneren drets fonamentals. La més avançada és una demanda col·lectiva contra el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, per les declaracions que va fer dimecres després de la primera concentració de protesta, capitanejada per la consellera no adscrita Carine Montaner. Llavors el titular de Salut va afirmar que “no hi ha cap dubte que els moviments antivacunes maten i ensorren economies”, apel·lant a la consciència de la parlamentària perquè reconsiderés la seva posició. Unes declaracions que han encès els ànims dels contraris al passaport Covid.A través del grup de Telegram Andorra Actua, que té uns 900 membres, s’ha fet una crida per subscriure’s a una demanda col·lectiva contra el ministre per aquestes afirmacions contra els moviments contra un vaccí que consideren experimental i sense efectivitat que ja ha rebut una seixantena d’adhesions. En el missatge que s’adreça als integrants del grup s’indica que davant les manifestacions de Martínez Benazet “acusant els no vacunats que maten i destrossen l’economia s’ha consultat si és viable iniciar accions legals. La resposta és afirmativa”.Curiosament, es podrien donar accions legals encreuades arran d’aquesta primera protesta perquè el Govern també va anunciar que valoraria si podien ser constitutives de delicte algunes de les pancartes que exhibien els manifestants i que assimilaven el ministre de Salut amb el dictador Adolf Hitler. Benazet va ser el blanc de les crítiques i les consignes, reclamant la seva dimissió.La segona línia d’actuació legal es focalitzaria en la presumpta vulneració de drets de les mesures per contenir el virus i, en concret, de la imposició generalitzada del certificat Covid de la qual només es manté al marge el sector comercial. Des d’ahir cal presentar o bé el certificat de vacunació o el de recuperació (per als qui han passat la malaltia en els últims sis mesos) o bé una prova diagnòstica negativa per consumir en un bar o un restaurant, però també per anar al gimnàs o a la perruqueria, una obligació que el moviment considera discriminatòria.Les xarxes socials han estat l’aixopluc de les persones més crítiques amb la gestió de la pandèmia i ja al març hi va haver un primer intent de mobilització, coincidint amb la diada de la Constitució, contra les restriccions imposades per la Covid i defensant “els nostres drets i llibertats” que es va acabar desconvocant. Ara, però, aquest descontentament ja s’ha traslladat al carrer en dues convocatòries gairebé consecutives i s’ha portat a despatxos d’advocats per consultar el recorregut que tindrien possibles accions legals.