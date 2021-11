El Govern assevera que el laboratori de Grifols no estarà en perill pel risc sísmic

Actualitzada 30/11/2021 a les 06:22

El Govern va informar ahir a través d’una resposta parlamentària que el laboratori de Grifols no estarà en perill pel risc sísmic del país. “Tal com ja s’ha fet amb els edificis existents, es realitzaran els procediments i s’aplicaran les mesures constructives pertinents que permetin compatibilitzar l’estructura amb les condicions geogràfiques i geològiques de la zona”, va assegurar l’executiu davant la pregunta que va formular la consellera no adscrita, Carine Montaner. El context de la pregunta ve donada pel terratrèmol d’intensitat 3,6 a l’escala de Richter que va sacsejar lleugerament el país l’11 d’octubre de l’any 2021, un fet que va motivar que Montaner preguntés per la compatibilitat amb el projecte de laboratori de bioseguretat 3 de la farmacèutica catalana, projectat a Ordino.En l’escrit, el Govern detalla que pel que fa a la perillositat sísmica regional, s’assigna al Principat una probabilitat anual de percebre un terratrèmol d’intensitat VII (amb un període de retorn de 475 anys) del 0,21%, mentre que per a la intensitat VIII (amb un període de retorn del 0,05%) s’atorga una probabilitat anual del 0,05%. La informació està basada en la monografia del Cenma.