Les reticiències de Saetde bloquegen l’acord amb el ministeri d’Educació mentre la resta d’estacions estan a l’expectativa

El forfet extraescolar es troba bloquejat amb la temporada d’esquí en marxa a causa de les reticències expressades per Saetde, titular del sectors de Pas de la Casa i Grau Roig i de l’estació d’Ordino Arcalís. Segons ha pogut saber el Diari, dijous passat hi va haver una reunió entre el ministeri d’Educació i Ski Andorra en la qual Saetde hauria mostrat les seves discrepàncies amb la comercialització del forfet. El desacord estaria relacionat amb el preu del propi forfet i amb el conflicte jurídic iniciat per Saetde en relació amb la concessió del refugi de l’Illa, adjudicat el febrer