Alianza Española liderarà el Consell de Residents Espanyols al consolat

El consolat d’Espanya a Andorra la Vella va fer públics ahir els resultats definitius dels comissis celebrats diumenge al matí pel Consell de Residents Espanyols (CRE). Les eleccions van comptar amb la participació de 85 espanyols residents al Principat, una xifra que gairebé triplica la de les últimes votacions, l’any 2012, que només van comptar amb 32 vots.Dels 85 vots, la candidatura de Somos Españoles en Andorra –encapçalada per Ana María del Carmen Saenz– en va recollir 21, mentre que Alianza Espa­ñola –liderada per Gerardo Vizmanos– es va endur la majoria, amb 64 vots.Amb aquests resultats, ahir es va constituir el CRE amb cinc representants d’Alianza Española i dos de Somos Españoles. A partir d’ara, l’òrgan podrà posar-se en funcionament. Es tracta d’un òrgan de caràcter consultiu i assessor que vetlla per la comunitat espanyola resident al país, d’acord amb la llei andorrana i internacional.