Suïssa aprova en referèndum l'obligatorietat del passaport Covid

Actualitzada 29/11/2021 a les 06:13

La ciutadania suïssa va aprovar ahir en referèndum l’obligatorietat del conegut com a passaport Covid per clara majoria del 62%, segons la projecció elaborada per l’institut GFS de Berna i recollit pel portal de notícies SwissInfo. Aquest suport contrasta amb les protestes contra el passi sanitari dels últims mesos a diferents ciutats suïsses, per la qual cosa durant la jornada de votació es van extremar les mesures de seguretat.El passaport COVID suís és un document imprès o electrònic que acredita que la persona que el posseeix ha estat totalment vacunada contra la Covid-19, s’ha curat o ha donat negatiu. Aquest document sol ser necessari per creuar les fronteres i fins i tot és un requisit per viatjar per via aèria. També és obligatori mostrar-ho per entrar a un restaurant, assistir a grans esdeveniments amb més de 1.000 persones o participar en activitats esportives o culturals amb més de trenta persones.