Actualitzada 29/11/2021 a les 11:50

L'agència andorrana Aymara ha rebut el primer premi en la categoria d'entitat estrangera als Premis Agripina que es van lliurar dijous passat a Sevilla. Aymara destaca que s'ha vist recompensada "la seva aposta decidida per la creativitat" en un certamen considerat "el més important del sud d'Europa per a agències de màrqueting, comunicació i publicitat".El premi es va lliurar per una campanya feta per a Andorra Telecom.