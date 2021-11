Pere López viatja a Kirguizistan com a observador electoral

Actualitzada 29/11/2021 a les 18:19

El president del PS, Pere López va estar a Cholpon-Ata, una localitat del Kirguizistan, com a observador electoral en les presidencials d'aquest país. López formava part de la delegació del Consell d'Europa, i se li va encomanar la tasca de vetllar pel compliment de les eleccions juntament amb altres membres de l'OSCE i una vintena de països més. El socialdemòcrata ha declarat que "va ser complicat, a nivell de funcioament, per tots els canvis en formats, paperetes, tecnologia, etc.", fent referència a les primeres eleccions que viu el país asiàtic després d'aprovar una nova Constitució.