Nil Forcada estrena la segona edició de 'La Cultura no s'atura'

La campanya 'La cultura no s'atura' per fomentar les activitats culturals, s'estrenarà demà dimarts amb la reproducció de 'Pròfugs', el primer llargmetratge del cineasta andorrà Nil Forcada al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. L'estrena comptarà amb la presència del director i part del seu equip artístic, i també de Landry Riba, compositor de la banda sonora, que oferirà un concert en directe. Per assistir-hi, cal comprar entrades a la web agenda.ad.La segona activitat de la iniciativa serà una proposta literària amb l'editor Jan Arimany, que tractarà sobre com les xarxes socials poden apropar els lectors als clàssics de la literatura amb una xerrada a les Fontetes de la Massana.