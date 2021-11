Andorra la Vella acollirà el Mountain Music Festival

Actualitzada 29/11/2021 a les 19:40

L'Andorra Mountain Music se celebrarà finalment a l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila, a Andorra la Vella, descartant així l'opció amb què es treballava perquè fos itinerant. El director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha apuntat que es tracta d'una ubicació "molt ample que deixa possibilitat de separar la restauració del públic" i que es troba molt a prop dels principals eixos comercials de la parròquia i de l'estació nacional d'autobusos, fet que facilita l'accés i l'"after shopping". Per la seva banda, el ministre de Turisme i Telecomunciacions ha apuntat com a principal objectiu atreure un turisme de més qualitat i "augmentar la despesa mitjana per visitant”.El tret de sortida el donarà el dia 5 de febrer amb DJ Tiësto, un dels caps de cartell, juntament amb Afrojack, Martin Garrix, Don Diablo i Timmy Trumpet que actuaran els següents caps de setmana. Aquesta edició estarà organitzada per Live Nation i comptarà amb els patrocinis d'Andorra Turisme, que invertirà un milió d'euros en aquest esdeveniment, del comú d'Andorra la Vella farà una aportació de 200.000 euros i la cessió de l'estadi comunal i de Crèdit Andorrà.Per als cinc concerts, que es faran a l'aire lliure, es preveu un aforament de 5.000 persones. De moment, d'acord amb les mesures sanitàries vigents, s'exigirà el passaport sanitari i portar la mascareta en tot moment. Tanmateix, Budzacu s'ha mostrat esperançat en què la situació sanitària permeti que sigui "més light"