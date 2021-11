Equipaments a partir de la Massana i Canillo i gruixos de més de mig metre

Actualitzada 29/11/2021 a les 10:11

La nevada❄️de les darreres hores ha deixat fins a 54 cm a les Fonts d'Arinsal i 45 cm a Sorteny com a registresmés importants a #Andorra

⤵️taula de gruixos de neu dels darrers dies

Durant les properes hores el sol️anirà guanyant protagonisme de sud a nord

⤵️ @CyNPirineos pic.twitter.com/KvFU37XkKd — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) November 29, 2021

Les nevades que han afectat el país des d'ahir a la tarda obliguen a portar equipaments a partir de la Massana i Canillo on Mobilitat manté activada la fase groga. Les precipitacions han deixat gruixos de més de mig metre segons han registrat les estacions de Meteorologia.Les restriccions per circular afecten l'accés a França on també són necessaris els equipaments i està prohibida la circulació als vehicles de més de 19 tones. Els serveis de neteja han treballat amb intensitat per mantenir la xarxa viària transitable i anar retirant neu de la calçada ja que ahir a la nit eren necessaris els equipaments per circular per tot el territori a partir de Sant Julià.Les estacions de Meteorologia han registrat fins a les sis del matí 54 centímetres de neu a les Fonts d'Arinsal i 45 centímetres a Sorteny per les precipitacions acumulades els últims dies. Les temperatures han estat en valors negatius amb 3,3 graus sota zero a l'estació del Roc de St. Pere, que Meteorologia destaca que és la temperatura més baixa des del passat 12 de gener. A Les Salines s'ha arribat als 5 graus negatius i a la Borda Vidal, als 3,4 sota zero. La previsió anuncia que els termòmetres remuntaran "lleugerament" els propers dies "però continuarem tenint nits glaçades a gairebé tot Andorra".