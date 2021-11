El consell de residents espanyols es constitueix després de 9 anys

Actualitzada 29/11/2021 a les 06:17

El Consell de Residents Espanyols (CRE) es constituirà avui, després que la comunitat espanyola resident al Principat hagi estat nou anys sense disposar d’aquest òrgan consultiu a causa de la manca de participació en les darreres votacions de l’any 2012. La guanyadora de les eleccions ha estat la candidatura d’Alianza Española, propera a l’ultradretana VOX, que s’ha imposat a Somos Españoles en Andorra.Enguany, les eleccions del CRE, que es van celebrar ahir al matí al consolat d’Espanya a Andorra la Vella, van comptar amb la participació de prop d’una norantena de persones, segons van informar des del consolat. D’aquestes, un total de 46 van participar per correu, mentre que la resta es van acostar al consolat per dipositar el seu vot. La xifra d’aquest any gairebé triplica la de les eleccions de 2012, quan només se’n van rebre 32. Per aquest motiu, des del consolat van assegurar que es tracta d’un resultat “positiu i inesperat, donades les condicions meteorològiques adverses”, i van apuntar a un “interès per part de la ciutadania espanyola instal·lada a Andorra per la constitució d’aquest òrgan consultiu”.La llei no estableix un mínim de vots per poder constituir l’òrgan quan hi ha més d’una candidatura i, per tant, avui es formarà l’òrgan. Al llarg d’aquest dilluns la comissió electoral es reunirà per validar els resultats i realitzar l’atribució de llocs, segons els resultats electorals.Les últimes eleccions per aquest òrgan es van celebrar l’any 2012 i aleshores no es va assolir el 7 per cent de vots que la llei exigeix quan hi ha una única candidatura i, per aquest motiu, no es va arribar a formalitzar el CRE. Es tracta d’un òrgan de caràcter consultiu i assessor que vetlla per la comunitat espanyola resident al país, d’acord amb la llei andorana i internacional.