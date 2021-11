Actualitzada 29/11/2021 a les 13:12

L'entrada en vigor del certificat Covid ha tingut un efecte directe en l'interès per rebre la vacuna, amb puntes de fins a 150 noves inscripcions en un dia. Per tal d'accelerar-ne l'administració, el centre de vacunació ha programat 400 cites per demà de persones que han de rebre el primer vaccí, segons han indicat des del Govern.El centre de vacunació ha tornat a estar operatiu per inocular terceres dosis als majors de 65 anys (un procés que progressivament s'anirà estenent a la resta de població vacunable) i demà dues taules es dedicaran a punxar primeres dosis.