Campanya per promocionar i sensibilitzar sobre l'ús de la llengua oficial

Actualitzada 29/11/2021 a les 06:14

El consell de ministres va aprovar dimecres l’adjudicació del concurs públic per al disseny, la producció i l’execució d’una campanya de sensibilització sobre l’ús de la llengua oficial. El concurs públic ha recaigut a l’empresa Wow Comunicació per un import de 16.286,33 euros. La campanya, que ara es crearà, busca fomentar l’ús de la llengua oficial, d’acord amb els resultats de la darrera enquesta de coneixements i usos lingüístics i els indicadors de l’activitat del Servei de Política Lingüística, així com les recomanacions del Llibre blanc de la cultura. Així, la campanya ha de ser d’àmbit general per cercar la implicació del conjunt de sectors econòmics i socials, i de tota la població sense distingir entre segments d’edat. El lema i el missatge s’han de plantejar en clau positiva, i s’han d’orientar al sentit d’orgull de país i de pertinença a la societat andorrana en relació amb l’ús del català i la consciència de protegir la llengua oficial.