Andorra, amb els Estats que volen 25 membres al Consell de Seguretat

Actualitzada 29/11/2021 a les 06:19

Andorra demana que el procés de negociació de la reforma del Consell de Seguretat sigui objectiu, transparent i inclusiu i s’alinea amb la del grup UfC (Uniting for Consensus) en les negociacions de la reforma del Consell de Seguretat. Així s’indica en l’informe d’Acció Exterior corresponent a l’any 2020 del ministeri publicat al BOPA aquesta setmana i en què s’afegeix que “és essencial que la reforma del Consell de Seguretat s’adopti per ampli consens a fi d’atorgar-hi més legitimitat”.La reforma del Consell de Seguretat –que està format per cinc Estats permanents (Xina, Estats Units, Rússia, Regne Unit i França) i 10 més escollits cada dos anys– “és indispensable per adaptar les Nacions Unides a la realitat actual i per poder fer front als reptes internacionals”. Per a més eficàcia, Andorra estaria a favor d’una ampliació del Consell de Seguretat a un màxim de 25 membres. L’objectiu seria “reflectir de manera més equilibrada la comunitat internacional i assolir una representació més justa i equitable”. Pel que fa als mètodes de treball del Consell de Seguretat, “és important adoptar mesures per reforçar la transparència i l’obertura a tots, fet que reforçaria la seva legitimitat”. Per a més transparència, Andorra estaria a favor d’una intensificació dels intercanvis entre el Consell de Seguretat i l’Assemblea General mitjançant els grups regionals. Pel que fa al dret de vet, Andorra no està a favor d’ampliar-lo en el cas d’augmentar el nombre de membres permanents. Tot i això, Andorra estaria a favor que la utilització del dret de vet estigués limitada en els casos de genocidi o de violacions greus dels drets humans.