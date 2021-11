22 ingressats i 1.081 casos actius de Covid

Actualitzada 29/11/2021 a les 16:42

El cap de setmana deixa un increment d'incidència de la pandèmia de la Covid preocupant en tots els indicadors i especialment pel nombre d'ingressats a l'hospital que es dispara fins a 22, una dotzena més dels que hi havia divendres. Vint malalts estan a habitacions de planta i 2 a l'UCI amb ventilació mecànica i el balanç de finals de la setmana passada eren set contagiats a planta i 3 a l'UCI, dels quals dos estaven amb ventilació.El descontrol de la transmissió del virus a Andorra es concreta en 403 nous contagis detectats durant el cap de setmana que enfilen els casos actius a 1.081 afectats. Una xifra per sobre del miler que no es registrava des de moments punta de les onades més fortes de la pandèmia i que suposa 270 malalts més dels que hi havia divendres. El total d'afectats pel virus des del març del 2020 ascendeix a 17.115 amb 15.903 altes, 133 en els últims dos dies.La incidència disparada es nota de nou als centres educatius amb 15 aules més amb vigilància activa. L'actualització sanitària de Govern indica que hi ha 70 aules amb alumnes confinats, 8 totalment tancades, tres de noves, i 62 amb part dels estudiants en aïllament. Altres 54 aules estan sotmeses a vigilància passiva, set més que divendres passat.Dos dels hospitalitzats són els dos residents de la clínica Sant Vicenç d'Enclar que van donar positiu divendres passat que han estat traslladats de moment al centre mèdic. Salut ha donat ordre a la residència El Cedre perquè es prepari l'obertura de la planta Covid per acollir padrins de residències tot i que encara no està operativa ni hi ha cap avi contagiat ingressat en aquest centre sociosanitari de Santa Coloma.