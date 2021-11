Una setantena de persones ja ha votat el Consell de Residents Espanyols

Actualitzada 28/11/2021 a les 13:18

Més d’una vintena de persones s’han acostat aquest matí al Consolat General d'Espanya per votar en les eleccions del Consell de Residents Espanyols a l’Exterior, mentre que 46 persones més ja ho van fer per correu. En aquesta legislatura s’han presentat dues candidatures, Alianza Española i Somos Españoles en Andorra. La llei no estableix un mínim de vots per poder constituir l’òrgan quan hi ha més d’una candidatura i, per tant, demà es constituirà amb la que hagi aconseguit més vots.

L'última vegada que es van celebrar unes eleccions com aquestes va ser fa nou anys, quan l'única candidatura que es va presentar no va aconseguir el mínim del set per cent de vots que requereix la llei per poder formar l'òrgan.