Situació similar però diferent

Actualitzada 28/11/2021 a les 05:46

Andorra es troba en plena sisena onada de coronavirus després que aquesta setmana s’hagin disparat els casos actius. El primer toc d’atenció va ser dilluns passat quan el ministeri de Salut va reportar l’existència de 523 persones amb la malaltia activa, una xifra que no es donava des del 27 de març del 2021 quan hi havia 522 casos actius. La gran diferència entre aquelles dues dates resideix en el fet que mentre dilluns hi havia una persona ingressada a la planta Covid de l’hospital i tres a la unitat de cures intensives (UCI), el 27 de març passat restaven 14 persones ingressades a la planta Covid i 9 a l’UCI. Des de dilluns, la sisena onada s’ha fet més gran i va arribar divendres a un pic de 811 casos actius i 10 persones ingressades a l’hospital, set a planta i tres a l’UCI. Un increment de la pressió al sistema sanitari que encara es troba lluny del que hi havia el 23 de gener, la darrera data amb una xifra de casos actius, 815, molt similar a la de dijous. Aquell dia hi havia gairebé el triple de persones a la planta Covid de l’hospital, 21, i dotze a l’UCI, 33 en total.Què està passant per què a mateixa quantitat de casos actius hi hagi menys pressió sanitària? Tal com explicava el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, dimecres passat en la roda de premsa posterior al consell de ministres la resposta està en la vacunació. Defensor acèrrim de les vacunes i que s’inoculi al major nombre de persones possibles, el ministre assegurava que gràcies a elles la pressió sobre el sistema sanitari era menor. Però sobretot destacava l’efecte que la vacunació té sobre la letalitat.És un fet, segons les estadístiques oficials publicades en els darrers dies, que els països d’Europa on més percentatge de població s’ha vacunat s’estan registrants moltes menys morts que en els països on el percentatge és menor. Així, estats com Portugal, Malta, Islàndia i Espanya, amb percentatges de vacunació superiors al 80%, la letalitat en les darreres dues setmanes és molt baixa. A l’altra banda del quadre, a països com Bulgària, amb un 20%, o Romania, que no arriba al 40%, la letalitat està disparada. Al Principat, amb un 78,2% de la població vacunable amb la pauta completa, la letalitat també és molt baixa. És cert que dimecres es va reportar una mort per Covid, la 131, però des de l’agost no finava a Andorra cap persona infectada per coronavirus.Molt s’ha parlat aquests dies de l’obligació a partir de demà de presentar el certificat Covid per dur a terme la major part d’activitats d’oci i d’altres com les visites a residències sanitàries. El que pot semblar una pèrdua de llibertats, era per Martínez Benazet tot el contrari quan ho comparava amb la situació que hi havia a Andorra fa un any.El novembre del 2020, com es pot veure en el gràfic, hi havia alguns sectors tancats (oci nocturn, sales de jocs i tanatoris) i els que estaven oberts ho feien amb unes grans restriccions. El ministre destacava la total obertura d’ara i el relaxament en les restriccions.Els casos actius s’han disparat aquesta setmana amb xifres que no es veien des del gener passat amb 811 malalts de coronavirus.El sistema sanitari s’ha començat a pressionar a final de setmana, tot i que la planta Covid i l’UCI estan lluny de xifres d’altres pics.La vacunació està influint que hi hagi menys ingressos hospitalaris, però sobretot en la letalitat de la pandèmia, que és molt més baixa.El passaport Covid és obligatori per a la majoria d’activitats que tenen menys restriccions que fa un any.