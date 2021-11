Perales actua per última vegada a Andorra

Actualitzada 28/11/2021 a les 21:04

El cantautor José Luis Perales, creador dels himnes Un velero llamado Libertad, ¿Y cómo es él?, Te quiero o Por qué te vas s’ha acomiadat avui dels escenaris d’Andorra en un concert programat dins la gira Baladas para una despedida amb què l'artista posa punt final a una carrera musical de més de 50 anys.Perales ha donat el tret de sortida al so de Balada para una bienvenida, que ha emocionat als prop de 900 assistents que no s’han volgut perdre l’oportunitat de veure al clàssic de la música espanyola.Per poder accedir a l'auditori, s'ha validat el certificat sanitari a tots els assistents i se'ls ha proporcionat una mascareta FP2, ja que l'aforament era del cent per cent i sense distància de seguretat. El de Perales és el concert estrella de la 27a edició de la Temporada d’Andorra la Vella, que s’ha celebrat aquest vespre Centre de Congressos d’Andorra la Vella.