Noves restriccions al Regne Unit per combatre la variant sud-africana del coronavirus

Actualitzada 28/11/2021 a les 06:13

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va anunciar ahir noves restriccions per combatre la variant òmicron del coronavirus, entre les quals portar màscara a les botigues i el transport públic i que tots els viatgers es facin un test PCR, i no d’antígens, en arribar al Regne Unit. El líder conservador, que abans de l’estiu va aixecar totes les limitacions a Anglaterra, va subratllar, en conferència de premsa, la importància de guanyar temps, minimitzant els contagis, fins que els experts determinin l’efecte de la nova variant, que, va dir, “sembla transmetre’s molt ràpidament” i “entre persones amb la pauta completa de vacunació”. Johnson va emfatitzar que el seu Govern “no prohibirà els viatges”, però a partir d’ara, i almenys fins que es revisin aquestes normes d’aquí a tres setmanes, les persones vacunades que arribin a territori britànic s’hauran de fer una prova PCR abans de la fi del segon dia de la seva estada i romandre aïllades fins que rebin un resultat negatiu. Fins ara, els vacunats procedents de territoris autoritzats només s’havien de fer un test d’antígens. A banda d’aquest canvi, la normativa es manté com fins ara per a les persones no immunitzades. Tots els casos positius s’han de confinar deu dies.