Actualitzada 28/11/2021 a les 05:43

Sota els lemes “Volem drets, llibertat, decidir, igualtat”, “Stop pass-sanitari”, “Prou Repressió” o “Viure lliure a Andorra” es van reunir ahir al voltant d’una quarantena de persones que protestaven contra el passaport sanitari. Ho van fer a les cinc de la tarda en un dels punts més neuràlgics de la parròquia central, la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella, i passades les sis van escalar cap a les avingudes Meritxell i Carlemany sota la mirada d’un desplegament policial que va comptar amb tres furgons i alguns agents de paisà.Els més tímids negaven participar en una “manifestació” i es camuflaven entre els turistes quan se’ls preguntava què els havia motivat a reunir-se. Altres, en canvi, exhibien cartells amb missatges que reivindicaven una llibertat que senten perduda. Així ho va expressar la Marie Laura, una dona francesa de 58 anys que vestia una pancarta a l’esquena. Explicava que va arribar al Principat al setembre perquè volia “viure lliure, ja que a França això no és possible” i lamentava que “ara m’adono que a Andorra s’acaba la vida lliure i això em fa molta por”. D’una manera similar se sentia Manel Prior, de 64 anys, que es mostrava preocupat perquè “estem perdent llibertats a passos gegants” i un altre manifestant, de 58 anys, afegia que “això és una dictadura”La majoria dels assistents duia la mascareta, mentre que alguns preferien no utilitzar-la. Tanmateix, tots ells compartien un argument: que la vacuna en realitat “no és una vacuna”. “No és una verdadera vacuna, és un experiment molt gran sobre la població”, apuntava Marie Laura, mentre que un altre manifestant titllava el vaccí de “prova”. Manel Prior, per la seva banda, expressava que “ni soc científic ni metge, però per sentit comú crec que aquest tinglado no s’aguanta per enlloc”, al·legant que “està demostrat que no està donant cap resultat”.A banda de la indignació, un altre dels sentiments que vivien ahir els reunits era la por. “El mal més gran no és el virus, sinó la por. Tothom té por i això els fa emmalaltir”, declarava Marie Laura. Un dels assistents, un home de 38 anys, admetia que “em fa mil vegades més por la vacuna”. D’igual manera, un altre reconeixia que “em fa més por el vaccí que contagiar-me”. Però aquest no era el sentiment de tothom. Manel Prior assegurava que “a mi no em fa por res. Si he d’agafar el virus i m’he de morir, doncs em moro. Hem d’estar preparats”.La protesta es va convocar a través de les xarxes socials per protestar contra l’obligatorietat del passaport Covid, que des d’aquesta setmana es requereix per accedir a establiments de restauració, bars, cafeteries, hotels i gimnasos, entre d’altres. Amb aquesta, ja són dues les manifestacions en contra del passaport sanitari que s’han celebrat amb només quatre dies de diferència. La primera va tenir lloc dimecres passat davant l’edifici administratiu del Govern i va comptar, a diferència de la d’ahir, amb la presència de la consellera general no adscrita, Carine Montaner.