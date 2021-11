Cues des de la Seu per entrar a Andorra i equipaments a l'Arieja

Actualitzada 28/11/2021 a les 12:16

L’entrada massiva de vehicles que, provinents de Catalunya, volien accedir al Principat va provocar cues quilomètriques que van dificultar arribar al país bona part del matí d’ahir. A l’altra banda d’Andorra, al Pas de la Casa, els vehicles que venien de l’Arieja es van trobar la neu a la carretera com a principal dificultat per accedir al Principat. En el cas de la frontera del riu Runer, les cues a Catalunya van ser en algun moment del matí de gairebé nou quilòmetres, és a dir des de la Seu d’Urgell fins a la frontera. Conforme va anar passant el matí les retencions es van anar reduint fins que a primera hora de la tarda la situació es va normalitzar. La neu que va caure al migdia durant poc més d’una hora no va provocar cap problema a la xarxa viària en les parròquies baixes ni tampoc en les centrals.Sí que van tenir més incidència a les parròquies altes i sobretot a l’Arieja. Per accedir a Andorra va ser necessari l’ús d’equipaments a la carretera RN-22, uns equipaments que al matí també van ser necessaris per passar el port d’Envalira. A Arcalís també van ser imprescindibles bona part del dia i partir de la tarda a Pal.Les cues per entrar a Andorra des de Catalunya van fructificar en centenars de turistes passejant i comprant per l’eix comercial d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Una avantsala del que es preveu la setmana vinent amb el pont de la Puríssima.