Coprínceps amb vuit indults

La carta magna del principat es va aprovar l’any 1993 un cop va ser ratificada per referèndum. Al llarg de la història constitucional del Principat d’Andorra s’han aprovat un total de vuit indults.

El 14 de març del 1993 el poble andorrà va ratificar en referèndum la Constitució del Principat que havia estat aprovada pel Consell General el 2 de febrer d’aquell mateix any. La Carta Magna en el seu article 46.1 atorga als coprínceps l’exercici conjunt de la prerrogativa de gràcia, és a dir, la potestat per atorgar indults, unes prerrogatives que es troben regulades tant al Codi penal com al Codi de procediment penal. D’ençà l’entrada en vigor de la Constitució, els coprínceps han aprovat un total de vuit indults. Ho recorda el secretari judicial Guillermo Casal Tarré en el seu