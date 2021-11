Un nen de 6 anys es va precipitar per la porta de darrere del vehicle quan circulava a l’alçada de Racons i es va fer ferides de consideració

El Tribunal de Corts ha condemnat una dona de 27 anys de nacionalitat espanyola com autora d’un delicte menor de lesions per imprudència greu a resultes de l’accident que va patir un menor en un autobús escolar el 13 de febrer del 2018. El tribunal considera que la monitora no va prestar prou atenció als menors que tenia al seu càrrec, fet que va acabar amb un dels infants, de sis anys, ferit de consideració en caure per la porta de darrere de l’autobús amb el vehicle en marxa. La sala condemna la dona, que va ser jutjada en rebel·lia