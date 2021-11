Catalunya anunciarà demà quan entrarà en vigor el certificat Covid obligatori

Actualitzada 28/11/2021 a les 06:12

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va anunciar que els equips tècnics de les conselleries de Polítiques Digitals i Salut treballen per resoldre les incidències tècniques per descarregar el passaport Covid, i que demà s’anunciarà la nova data perquè entri en vigor, que espera que sigui “a principis d’aquesta mateixa setmana”. El govern català treballa per resoldre els problemes tècnics que van causar un col·lapse de la pàgina web que permet descarregar el certificat, després que obligués a presentar-lo en restauració, gimnasos i residències de gent gran en empitjorar els indicadors de la pandèmia. Es treballa per “ampliar la capacitat per poder descarregar certificats Covid de forma massiva, que permeti centenars de milers de connexions en un mateix moment”, va explicar Aragonès. Dilluns es reunirà la Comissió Delegada de Covid-19 per analitzar la situació i fixar una nova data per aplicar la mesura.