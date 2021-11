Avís groc per nevades i equipaments necessaris al port d'Envalira, Arans i Pal

Actualitzada 28/11/2021 a les 12:24

Protecció Civil ha activat l'avís groc per nevades, que aquest vespre s'estendran arreu del país. En aquest sentit el departament demana previsió en els desplaçaments i que es porti el vehicle equipat. Si és possible, prioritzar el teletreball. Així mateix alerten de precaució en activitats a la muntanya per perill d'allaus moderat.Per la seva banda, el departament de Mobilitat ha decretat la fase groga a la carretera general 2 a partir del port d'Envalira fins al Pas de la Casa; a la carretera general 3 des d'Arans fins l'accés a Arcalís i a la carretera general 4 a Pal, segons informen a les seves xarxes socials. A més, els equipaments especials són obligatoris a la RN22 per accedir a França. La predicció meteorològica obliga a extremar les precaucions a aquesta zona de la xarxa viària, per tant és obligatori l'ús de pneumàtics especials o equipaments; no circular a més de 60 km/h; disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats i evitar qualsevol maniobra brusca, a més d'augmentar la distància de seguretat.Segons la predicció del servei meteorològic, alerta de que el flux de nord aportat per la part posterior de la pertorbació, tornarà a estendre les nevades arreu del país. Aquestes, es poden produir a totes les cotes, des de darreres hores de la tarda i fins al matí de demà dilluns. Posteriorment, es recuperarà l’estabilitat.