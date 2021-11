Actualitzada 27/11/2021 a les 12:00

Ni el naixement del fill del protagonista ha aturat el rodatge de 42 segundos, que finalment s’ha donat per tancat deprés de sis setmanes seguides de gravació. “Jaime Lorente va ser pare. L’equip, però, es va desplaçar a Barcelona per poder seguir rodant seqüències on no apareixia ell”, va explicar a tall d’anècdota Jose Pozo, un dels coproductors de la pel·lícula que relata l’amarga història de l’equip de waterpolo dels Jocs Olímpics del 1992. “Hem filmat a diverses localitzacions com el Centre esportiu del Pas de la Casa, el port de Cabús, el coll de la Botella, l’hotel Babot d’Ordino o el mateix Palau de Gel, a Canillo...”, va enumerar. En aquest sentit, l’equip ha estat integrat per unes 90 persones en què també han participat actors andorrans com Roger Casamajor, Elisabet Terri o Juanma Casero. “També hi ha hagut molta figuració per part de waterpolistes del Club Waterpolo Taurons Encamp”, va destacar Pozo. Clarament, però, els rostres coneguts del film dels directors Dani de la Orden i Àlex Murrull són Jaime Lorente (La Casa de Papel, Élite), que interpreta l’exesportista d’elit Pedro García Aguado, i Álvaro Cervantes (Malnazidos, La vida mostra), que es posa a la pell de l’excapità de la selecció Manel Estiarte. “Per a ells ha estat un paradís venir a Andorra. Han comptat amb piscines climatitzades a diferència de Barcelona”, va detallar, a més d’assegurar que no havien patit cap contratemps important. “El temps ens ha acompanyat. La història era durant la primavera i hem tingut sort que no nevés”, va celebrar. Per altra banda, Pozo va concretar que ara la pel·lícula ha de passar pel procés de post­producció, on se li agregrà la banda sonora, creada pel compositor resident Óscar Araujo. “Pretenem que sigui una de les produccions importants del 2022. Mirarem d’estrenar-la a l’estiu perquè coincideixi amb el 30è aniversari dels Jocs del 92.”El film és una coproducció andorranoespanyola amb la productora barcelonina PlayTime Movies que ha comptat amb la col·laboració del Govern, ICEC, Amazon, TVE i amb la distribució d’Universal Pictures.