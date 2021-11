Previsió de vent el cap de setmana i de neu a totes les cotes demà

Actualitzada 27/11/2021 a les 06:19

El servei meteorològic preveu un cap de setmana amb vent i neu, per l’arribada d’un front d’aire fred provinent de l’Atlàntic. Avui, el vent bufarà moderadament al llarg del dia amb ràfegues de fins a 30 per hora, fet que pot generar precipitacions intermitents al centre i al sud d’Andorra en forma de neu. Aquesta situació s’accentuarà demà amb vent que arribarà als 80 per hora i nevades arreu del territori, ja que baixaran els termòmetres fins als zero grau als 1.200 metres. A la cota 1.000, la neu pot registrar gruixos de fins a dos centímetres.A partir de dilluns, s’espera començar a recuperar l’estabilitat meteorològica.