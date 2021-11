Naturland avança a avui l'obertura de les pistes de fons

Actualitzada 27/11/2021 a les 11:59

Naturland avança una setmana l’obertura de la temporada d’esquí de fons a l’estació de la Rabassa i obrirà avui parcialment deu quilòmetres de pistes. Les nevades dels darrers dies, conjuntament amb la producció de neu amb els dos nous canons adquirits, han permès que el ter­reny estigui en bones condicions per a la pràctica de l’esquí nòrdic. Així, aquest cap de setmana s’obrirà la pista del Prat de Conangle (1,6 quilòmetres), la verda El bosc (1,8 quilòmetres) i la vermella Roca de Pimes (6,5) en estil patinador, tot i que durant la nit es treballarà per poder traçar. L’horari de l’estació serà de nou del matí a cinc de la tarda. Les cotes de neu oscil·len entre els deu i els vint centímetres de neu pols. L’estació tancarà entre setmana i la previsió és condicionar progressivament més quilòmetres de cara al 3 de desembre, quan ja es preveu obrir de manera ininterrompuda fins al 18 d’abril. Els paquets d’activitats conjuntes a les dues cotes s’activaran a partir d’aquesta data.Per a les persones que vulguin fer una sortida a la natura, també hi ha la possibilitat de fer un circuit de raquetes amb un guia, així com l’ús dels trineus a la pista infantil i d’adults. El nou edifici del lloguer (antiga cova de l’os) s’està acabant de condicionar, però els usuaris podran llogar el material a la botiga de l’entrada de les instal·lacions. Els forfets es poden comprar al mateix lloc.D’altra banda, l’activitat del Tobotronc aquest cap de setmana s’anul·la, ja que les condicions de fred i vent que s’esperen, amb una sensació tèrmica molt baixa, no garanteixen el viatge en condicions òptimes, va informar Naturland en un comunicat.