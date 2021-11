La formació als voluntaris d'atenció directa a la gent gran es clou aquest matí

Actualitzada 27/11/2021 a les 06:19

La segona jornada de la formació dirigida als voluntaris i voluntàries d’atenció directa a la gent gran finalitza aquest matí. El curs, organitzat per l’Associació de Persones amb Diversitat Funcional (Amida), compta amb la col·laboració del Govern.La formació està impartida per la Fundació Pere Tarrés i s’ha dividit en dos caps de setmana. En el primer (20 de novembre) es va tractar La intel·ligència emocional i l’empatia per a la cura dels més grans, mentre que en el segon i últim (avui) la formació se centrarà en L’impacte de la pandèmia en els més grans: recursos per a treballar la resiliència.Aquesta formació s’emmarca dins de les accions previstes per celebrar el Dia internacional del voluntariat i el Dia del cuidador, va informar ahir el Govern en un comunicat.