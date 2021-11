Actualitzada 27/11/2021 a les 05:47

MOBILITZACIÓ CONTRA EL 'PASS' AVUI A LES CINC

Els grups contraris a l’obligatorietat del passaport Covid han convocat una protesta per aquesta tarda a les cinc davant l’oficina de Turisme de la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella, segons van difondre ahir per les xarxes socials. Els convocants afirmen que la concentració es fa “per la nostra llibertat, pels nostres drets”, i animen la ciutadania a participar en la crida: “Esteu tots convidats.” Dimecres van fer una concentració similar davant Govern que la policia investiga per fer-se sense permís.

ALERTA MÀXIMA AL MÓN PER LA NOVA VARIANT SUD-AFRICANA

La nova variant de la Covid-19 detectada a Sud-àfrica, la B.1.1.529, ha disparat les alertes a la resta del món, especialment en alguns països d’Europa, on una nova onada ja és una realitat. La Unió Europea va proposar suspendre la connexió aèria amb set països d’Àfrica del sud, una decisió que ja han pres tots els països membres. El Regne Unit també ha prohibit “per alt risc” els vols amb els països del sud del continent. Aquesta nova variant fins i tot ha tombat les borses del sud-est asiàtic.



El principal problema d’aquesta variant és la poca informació que se’n té. El més notori fins ara és que ha desenvolupat una trentena de mutacions. De fet, un expert ja ho ha definit com “una constel·lació molt inusual de mutacions”. “Encara no coneixem gaire de la variant, sabem que té un alt nombre de mutacions i la preocupació és que això afecti el comportament del virus”, va explicar la doctora Van Kerkhove. En aquest sentit, se sap poca cosa més: es desconeix ara per ara si la variant pot augmentar la seva capacitat de transmissió, o fins i tot quina és la seva resistència davant de tractaments i vacunes. “Caldran uns dies per veure quin impacte pot tenir i el potencial de les vacunes davant de la variant”, va advertir en aquest sentit l’experta de l’Organització Mundial de la Salut.



L’OMS estava advertint des de fa mesos que un ritme excessivament lent de la vacunació en algun país podia donar lloc a noves variants més perilloses del coronavirus, i amb això endarrerir la fi de la pandèmia. L’ens ha anomenat Omicron la nova variant de la Covid-19. La nova variant de la Covid-19 detectada a Sud-àfrica, la B.1.1.529, ha disparat les alertes a la resta del món, especialment en alguns països d’Europa, on una nova onada ja és una realitat. La Unió Europea va proposar suspendre la connexió aèria amb set països d’Àfrica del sud, una decisió que ja han pres tots els països membres. El Regne Unit també ha prohibit “per alt risc” els vols amb els països del sud del continent. Aquesta nova variant fins i tot ha tombat les borses del sud-est asiàtic.El principal problema d’aquesta variant és la poca informació que se’n té. El més notori fins ara és que ha desenvolupat una trentena de mutacions. De fet, un expert ja ho ha definit com “una constel·lació molt inusual de mutacions”. “Encara no coneixem gaire de la variant, sabem que té un alt nombre de mutacions i la preocupació és que això afecti el comportament del virus”, va explicar la doctora Van Kerkhove. En aquest sentit, se sap poca cosa més: es desconeix ara per ara si la variant pot augmentar la seva capacitat de transmissió, o fins i tot quina és la seva resistència davant de tractaments i vacunes. “Caldran uns dies per veure quin impacte pot tenir i el potencial de les vacunes davant de la variant”, va advertir en aquest sentit l’experta de l’Organització Mundial de la Salut.L’OMS estava advertint des de fa mesos que un ritme excessivament lent de la vacunació en algun país podia donar lloc a noves variants més perilloses del coronavirus, i amb això endarrerir la fi de la pandèmia. L’ens ha anomenat Omicron la nova variant de la Covid-19.

La sisena onada de la pandèmia va donar ahir un nou pas qualitatiu amb el retorn del virus als centres sociosanitaris. El Govern va informar de la detecció de “dos casos lleus” de coronavirus al geriàtric de Sant Vicenç d’Enclar entre els interns que es van diagnosticar arran del positiu d’una treballadora que es va descobrir en els cribratges periòdics que es fan als centres sociosanitaris. Salut va assegurar ahir en el comunicat diari d’actualització de les dades de la pandèmia que “l’afectació és, en tots els casos, molt lleu o asimptomàtica”, i va indicar que “per precaució s’han cancel·lat les visites al centre”.La residència Clara Rabassa també es veu afectada pel coronavirus però de moment es desconeix si hi ha residents contagiats. El cas que localitzat és el d’una treballadora en un dels cribratges i Salut feia ahir l’estudi epidemiològic per comprovar si hi ha algun padrí contagiat.D’altra banda, el brot detectat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell deixava ahir deu casos entre pacients de pal·liatius, personal de l’àrea de farmàcia i de neteja. Els contagiats són dos malalts de pal·liatius de la segona planta que ja han estat traslladats a l’àrea Covid i que des del centre es considera que han agafat la infecció per les visites que han rebut. Altres cinc persones afectades són del bloc quirúrgic, són asimptomàtiques i entre elles hi ha tres empleats de neteja que pertanyen a una empresa externa de l’hospital, i finalment hi ha tres positius més pel virus que treballen a l’àrea de farmàcia.Els SAAS va informar que els dos pacients de la segona planta presenten símptomes lleus i que s’han fet proves a altres vuit malalts ingressats a la mateixa planta “i han estat totes negatives”. El mateix resultat han donat les proves que s’han fet als professionals que treballen en aquesta àrea. La segona planta de medicina interna de l’hospital restava ahir tancada i aïllada per fer el seguiment dels pacients.La d’ahir va ser una nova jornada rècord de contagis en els últims mesos amb els 146 infectats registrats en les darrers 24 hores que disparen els casos actius a 811, 117 més dels que hi havia dijous, i nivells dels dies de màxima incidència de l’onada de després de Nadal. El total de persones que han patit el virus des de l’inici de la pandèmia ascendeix a 16.712 i se n’han recuperat 15.770, amb 29 altes ahir.L’hospital suma un nou pacient ingressat a planta per la Covid que en deixa set en total a l’àrea de coronavirus i es mantenen tres a l’UCI tot i que un ja no necessita ventilació mecànica.La incidència a les escoles creix amb 55 aules en vigilància activa, cinc tancades i la resta amb part dels escolars confinats. N’hi ha 47 en vigilància passiva.