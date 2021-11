Kawase s'endú el premi Ramon Llull a la creació internacional

Actualitzada 27/11/2021 a les 11:59

La Fundació Ramon Llull va distingir ahir amb el premi Ramon Llull a la promoció internacional de la creació catalana la prestigiosa directora de cinema japonesa Naomi Kawase per la iniciativa Focus Català al Festival de cinema internacional de Nara, al Japó. De fet, el Festival internacional de cinema de Nara, dirigit per Kawase, va dedicar l’any passat una secció a visibilitzar les noves generacions de cineastes d'arreu del món, entre les quals les catalanes. “Si alguna cosa és important és el fet d’escoltar les veus minoritàries”, va assegurar la cineasta. “Vaig crear aquesta plataforma per impulsar artistes emergents que provenen d’un lloc molt similar al meu”, va afegir Kawase, a més d’explicar que, en comparació amb Catalunya i Andorra, ella també prové d’un petit territori japonès. Al festival hi van participar joves pioneres del cinema català com Carla Simón, Neus Ballús o Núria Giménez. La fundació va atorgar el premi internacional Ramon Llull de catalanística i a la diversitat lingüística a la trajectòria del catedràtic Joseph Lo Bianco, centrada en la política lingüística per la cultura de la pau. “Em sento extremament honorat. Durant molts anys no s’ha donat importància a la llengua. Penso que és una eina que s’ha de promoure per impulsar la cohesió social”, va manifestar. Per altra banda, el premi Ramon Llull de traducció literària es va entregar a Rondal Puppo per la seva tasca en la traducció d’un clàssic modern de la literatura catalana com Joan Maragall. “Hem de demostrar amb exemples concrets que la força de la cultura en català està en la seva obertura al món, amb la seva capacitat de diàleg amb el món, però també amb la seva capacitat de generar complicitats amb el món”, va assegurar el director en funcions de la Fundació Ramon Llull, Vicenç Villatoro, durant el tancament de l’acte.