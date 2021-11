Formació als responsables de Joventut sobre la prevenció del consum de drogues

Actualitzada 27/11/2021 a les 06:20

El ministeri de Salut organitza, en el marc del pla nacional contra les drogodependències (PNCD), una formació adreçada als tècnics i educadors dels responsables de Joventut del Govern i dels comuns, així com a altres professionals de l’àmbit del lleure i la joventut implicats en les accions establertes en el pla d’actuació del PNCD, va informar ahir l’executiu en un comunicat.La finalitat de la formació és oferir als assistents informació sobre les drogues i altres conceptes relacionats i dotar-los de competències per desenvolupar pràctiques i estratègies de prevenció. Així, es volen facilitar eines des de l’evidència, les bones pràctiques i els criteris de qualitat per tal d’abordar el consum d’estupefaents entre els adolescents i els joves, i promocionar conductes i hàbits saludables en el context del lleure i l’oci, s’afegeix en la nota de premsa.La formació en el marc del pla nacional contra les drogodependències es durà a terme en quatre sessions des de final de novembre fins al 10 de gener. A hores d’ara s’hi han inscrit 25 persones.