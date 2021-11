Espot confia en el 'pass Covid' i la vacuna per poder salvar la temporada d'hivern

Actualitzada 27/11/2021 a les 06:23

La temporada d’hivern arrenca en menys d’una setmana i la situació sanitària només empitjora. Davant d’aquest escenari, el cap de Govern, Xavier Espot, es va mostrar confiat que “amb l’obligatorietat del pass Covid estarem en disposició de mantenir una situació suficientment bona per poder fer una vida relativament normal”.Ara bé, Espot va fer ahir una crida a la “prudència”, “perquè estem en un moment difícil”, destacant la importància de salvar la temporada d’hivern, “que bona falta ens fa”, i va recordar el patiment que van viure moltes famílies l’any passat.El cap de Govern va destacar que la situació encara seria més complicada si a Andorra “no tinguéssim un alt percentatge de població vacunada. Gràcies a la gent que s’ha vacunat podem fer coses com aquestes”, referint-se al Poblet de Nadal, però va recordar que “encara hi ha molts riscos”. Ara bé, Espot no es planteja, de moment, un confinament. “Crec que ara no estem en aquesta tessitura”. El cap de Govern va apuntar que “hem anat adoptant de forma prou taxativa i immediata aquelles mesures que eren estrictament necessàries”.