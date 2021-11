Actualitzada 27/11/2021 a les 12:32

Esperem un cap de setmana amb vent i neu, amb més intensitat diumenge

Al nord d'#Andorra les nevades❄️seran més contínues fins dilluns, mentre que al centre i sud esperem dos episodis mes intensos, un dissabte al matí i el segon diumenge al vespre fins dilluns al matí https://t.co/nXZvXXuDkx pic.twitter.com/bBa99uKXZC — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) November 26, 2021

⚠️❄️ Comença a nevar a cotes més baixes de la xarxa viària. Consulteu l’estat de les carreteres abans dels vostres desplaçaments i circuleu amb equipaments especials en els trams on el mapa del trànsit indiqui #fasegroga https://t.co/ThhtxACLU5 pic.twitter.com/pWB4pZ76nA — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) November 27, 2021

El departament de Mobilitat alerta de nevades a cotes més baixes de la xarxa viària i ha decretat la fase groga a la carretera general 2 a partir del Tarter fins al Pas de la Casa; a la carretera general 3 al seu pas per Llorts fins a Arcalís i a la carretera general 4 a l'alçada de Pal, segons informen a les seves xarxes socials. La predicció meteorològica obliga a extremar les precaucions a aquesta zona de la xarxa viària, per tant és obligatori l'ús de pneumàtics especials o equipaments; no circular a més de 60 km/h; disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats i evitar qualsevol maniobra brusca, a més d'augmentar la distància de seguretat. També és obligatori circular amb equipaments per accedir a l'RN-22 cap a França per les nevades caigudes en les últimes hores. Per altra banda, segons informa el Servei Català del Trànsit hi ha aturades en alguns trams de la carretera que uneix la Seu d'Urgell amb Andorra, la nacional 145.Segons la predicció del servei meteorològic, s'espera un cap de setmana amb vent i neu, amb més intensitat diumenge. Al nord del país les nevades seran més contínues fins dilluns, mentre que al centre i sud s'espera dos episodis més intensos, un dissabte al matí i el segon diumenge al vespre fins dilluns al matí.