Els carrers ja llueixen de Nadal

Actualitzada 27/11/2021 a les 12:00

Centenars de barrets de llana i mascaretes sobresortien ahir com bolets de la plaça del Poble, que es va omplir de gom a gom d’espectadors que es van acostar a donar la benvinguda al Nadal. I és que ni el fred ni l’amenaça de la Covid van frenar grans i petits, que es va acostar al centre de la parròquia atrets per l’esperit nadalenc.Perquè cap d’ells volia perdre’s el tradicional compte enrere perquè el cap de Govern, Xavier Espot, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i la síndica general, Roser Suñé, premessin el botó vermell que havia de donar llum al Mercat de Nadal.Al mercat, les cues s’estenien, sobretot, davant les petites cabanyes de fusta que oferien algun producte calent, com ara cafè, xocolata desfeta o sopa, per fer entrar en calor el cos en un vespre gèlid de temperatura, però on es respirava molt de caliu.Enguany, el mercat queda recollit per un gran sostre de llums que busca il·luminar també la il·lusió del Nadal. Així ho deia Conxita Marsol ahir, quan declarava que “hem encès la il·lusió”. La cònsol va assegurar que amb el Poblet de Nadal del 2021 el comú vol “incentivar el comerç i crear il·lusió”, i que la decoració ha estat pensada perquè la gent s’hi trobi “a gust” i que “tant els turistes com els del país trobin un eix comercial espectacular”. També va recordar que “aquest any ens toca somiar”.En aquest sentit, el cap de Govern es va felicitar de poder celebrar el Nadal, ja que “moltes persones grans i nens petits tenien moltes ganes de poder viure experiències com les que proporciona el Poblet de Nadal”. Unes festes que de moment viuran sota l’amenaça de la Covid, però que les autoritats esperen que se salvin gràcies a l’elevat percentatge de vacunació de la població andorrana, així com per la nova exigència de presentar el certificat mèdic.