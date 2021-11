Actualitzada 27/11/2021 a les 05:51

L’obligatorietat de presentar el certificat Covid en bars i restaurants ha arribat amb algunes conseqüències. Les més evidents, la pèrdua de clients als locals i els problemes tècnics dels lectors de certificats. “Hem notat molta menys gent del que és habitual”, va assegurar Víctor Martín, gerent del restaurant L’Orri. “No s’ha molestat ningú pel fet de demanar el passaport però sí que ha estat una mica incòmode per part de tots”, va manifestar, a més de relatar que el va fer sentir compromès el fet de d’haver de demanar el certificat als seus clients habituals. “Nosaltres tenim clients diaris i tot i això els l’hem de reclamar”, va afegir. En aquest sentit, va destacar que havia utilitzat el lector de codis QR de Govern i que no havia acabat de funcionar correctament. “Hem hagut de recórrer a altres aplicacions com la francesa, l’europea o la portuguesa. De moment, la que funciona millor és la francesa”, va puntualitzar.Per altra banda, Sandra Farrera, de la Fleca & Pastisseria Paladium, també va constatar el mal funcionament de l’aplicatiu. “No ha funcionat del tot bé. El meu mòbil s’ha bloquejat i llavors ho hem hagut d’anar provant amb altres mòbils. Tenim l’app instal·lada però no funciona amb tots”, va confirmar, a part d’explicar que n’havia detectat dos de negatius. En aquest cas, va explicar que aquests dos clients havien accedit a quedar-se a la ter­rassa. “Hem trobat força persones que no el porten però també és cert que hi ha molta gent que està molt conscienciada i es preocupa pel tema”, va assegurar. Qui també es va alegrar de disposar de terrassa a l’aire lliure en aquests moments va ser Isabel Borges, cambrera del local Frankfurt Pedralbes. “Nosaltres hem tingut la sort que els clients s’han pogut asseure a la terrassa, perquè si no n’haurien marxat molts”, va reconèixer. “Hi ha moltes persones que no el tenen, ja sigui perquè se l’han deixat a casa o perquè encara no l’han anat a recollir”, va afegir. A més, va destacar que durant la jornada havia detectat dos certificats invàlids. “A una persona li faltava una vacuna i l’altre indicava que estava caducat”, va comentar, a més d’explicar que en el seu cas el lector de QR havia funcionat correctament. Just al costat, al local Pizza Via, la cambrera Yakaay Rodríguez va dir a tall d’anècdota que dues persones grans s’havien hagut d’asseure a la ter­rassa perquè no tenien el certificat. “Feia molt fred i estaven molt abrigats però no els podia deixar entrar!” Un cas del tot diferent és el d’Enric Ortiz, propietari del restaurant El Cresper d’Encamp, que va dir que havia decidit tancar el local perquè no estava d’acord amb la mesura. “Continuarem fent servei a domicili però no demanarem el codi QR perquè crec que vulnera el dret de les persones. A més, tinc un problema de personal. No puc ocupar-me de tot i a més haver d’estar pendent de demanar certificats i controlar que la gent dugui la mascareta”, va afegir.