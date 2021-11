Andorra es postula com a destinació mundial dels e-sports

Actualitzada 27/11/2021 a les 06:19

El GESX Andorra es va celebrar ahir al teatre de les Fontetes de la Massana. En la inauguració de la jornada, el ministre de la Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va posar en relleu que “estem davant del primer esdeveniment al país d’e-sports”, i va recordar l’impacte que va tenir Andorra durant la celebració del Global Esport Summit l’octubre passat a Madrid. Gallardo va afegir que “volem potenciar el país com a destinació per desenvolupar aquesta indústria i aquest és un pas més per donar-nos a conèixer”.Per la seva part, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, va assenyalar que “el sector dels e-sports internacionalment està consolidat i cada vegada rebem més demandes d’informació d’empresaris per conèixer el que estem desenvolupant a Andorra. A més, en breu podrem veure l’aterratge de més iniciatives al país”.El director del GESX, Antonio Lacasa, va indicat que “aquest GESX Andorra suposa una gran fita perquè és una primera pedra d’implementació del pla estratègic d’Andorra després de la gran finestra de difusió que ha tingut en el GESX de Madrid. Estem molt orgullosos de formar part del camí traçat per Andorra”.