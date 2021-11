Actualitzada 26/11/2021 a les 12:02

LA NOVA LÍNIA AÈRIA AMB MADRID APORTA ESPERANÇA

El ministre de Turisme va destacar ahir l’entrada en funcionament de l’aeroport, que “serà una font de captació de clients que encara no hem tingut”. Budzaku va apuntar que, quant al mercat de Madrid, “no és important en volum ara”, però “estem intentant buscar un lloc. Ja estem fent alguna cosa a Madrid, però podríem fer molt més”. En aquest sentit, el director d’Andorra Turisme va explicar que és un “mercat complicat perquè a l’hivern competim amb destinacions molt clàssiques i estem buscant un lloc”. A més, el fet de tenir l’aeroport li sembla “clau” per poder establir altres connexions amb altres ciutats a dues hores de distància.

Andorra Turisme encara la temporada d’hivern amb incertesa davant el tomb que ha fet la situació sanitària en els darrers dies. Així es desprèn de les paraules de Betim Budzaku, director general d’Andorra Turisme, qui ahir va explicar que arribar a xifres com les del 2019 “era un objectiu fa dues setmanes, però ara la situació ha canviat radicalment i ja no podem fer una previsió”. Tanmateix, va admetre que “hem de creure en la part optimista”, apuntant que “la temporada és molt llarga” i que “la nostra intenció és arribar a certa normalitat d’abans de la pandèmia”. En canvi, el ministre de Turisme, Jordi Torres, va anar més enllà i va assegurar que l’objectiu és seguir amb la “bona tendència de l’estiu”, detallant que “ens fixem com a objectiu dades similars a les del 2019, però queda pendent veure com evoluciona tot plegat”.Per promoure l’arribada de visitants durant els mesos de més fred, Andorra Turisme ha disse­nyat una campanya que tindrà un cost de 3.890.000 euros i farà especial èmfasi en els mercats de proximitat –Espanya i França–, alhora que intentarà posicionar Andorra en el top of mind del Regne Unit, Irlanda, Bèlgica, els Països Baixos, Portugal i Suècia. “Volem apostar per aquests mercats perquè encara que no tingui un efecte immediat ens interessa molt de cara al futur”, va declarar Budzaku.El director general d’Andorra Turisme va admetre que es tracta “d’una inversió important”, però va apuntar que “la nostra tranquil·litat és que no invertim. Tenim la possibilitat de parar si no hi ha resultats”. De fet, enguany es manté l’espot de la campanya d’hivern de la temporada passada que es va haver d’aturar a causa de les restriccions de mobilitat amb els països veïns.Sobre l’arribada de visitants de proximitat, el responsable de la cartera de Turisme va assenyalar que el fet que a Espanya i França els índexs de vacunació siguin alts “ens pot donar més garanties que pugui venir la gent”. Igual d’esperançat es va mostrar respecte als turistes de països europeus, indicant que “estem preparats per rebre’ls amb les mesures sanitàries adients”, encara que “no depèn únicament d’Andorra, sinó dels altres mercats”.Quant a la necessitat de presentar el certificat mèdic, ni a Torres ni a Budzaku els preocupa que això pugui frenar el turisme. “Donarem seguretat a la gent que ens visita i a la del país”, va apuntar el ministre.