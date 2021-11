Un 24% menys de vendes en grans superfícies al setembre

Actualitzada 26/11/2021 a les 06:36

L’índex general de vendes de les grans superfícies es va reduir durant el setembre en un 24 per cent respecte al mes anterior, segons recullen les dades publicades pel departament d’Estadística. En el capítol d’alimentació, la baixada és del 19,4 per cent, mentre que a la resta de productes la devallada arriba al 27,8 per cent. Es tracta de la segona caiguda intermensual més gran d’aquest any, que s’atribueix a factors estacionals i als efectes de calendari. Tot i això, l’índex ha augmentat un 18,2 cent respecte al setembre del 2020. En aquest cas, l’alimentació presenta una variació interanual del 16 per cent, i la resta de productes, d’un 20,2 cent.L’índex d’ocupació en aquests establiments també ha registrat un augment intermensual de l’1,4 per cent i del 3,5 per cent en comparació amb el setembre de l’any passat. El volum total de dones és del 64,6 per cent i el d’homes és del 35,4 per cent