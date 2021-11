Deu positius per coronavirus a l'hospital

Actualitzada 26/11/2021 a les 17:34

Deu casos de Covid-19 entre pacients de paliatius, personal de l'àrea de farmàcia i de neteja de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell han encès les alarmes, segons ha pogut saber el Diari. Els contagiats són dos malalts de paliatius de la segona planta que ja han estat traslladats a l'àrea Covid i que des del centre es considera que han agafat la infecció per les visites que han rebut. Altres cinc persones afectades són del bloc quirúrgic, són asimptomàtiques i entre elles hi ha tres empleats de neteja que pertanyen a una empresa externa de l'hospital i finalment hi ha tres positius més pel virus que treballen a l'àrea de farmàcia.El SAAS ha informat aquest matí que els dos pacients de la segona planta presenten símptomes lleus i que s'han fet proves a altres 8 malalts ingressats a la mateixa planta "i han estat totes negatives". El mateix resultat han donat les proves que s'han fet als professionals que treballen en aquesta àrea. La direcció de l'hospital exposa que la segona planta de medicina interna "ha quedat tancada i aïllada per fer el seguiment dels pacients".Aquests casos són una petita mostra de la descontrolada incidència del virus al país. Les dades de dijous a la tarda anunciaven que Salut va detectar 140 positius, una xifra que disparava fins a 694 el nombre de malalts actius al país, 116 més dels que hi havia dimecres. De fet, la xifra de casos actius és equiparable a la que hi havia el 5 d’octubre del 2020, quan aleshores hi havia 702 contagiats, o a la del 6 de desembre del 2020, quan llavors hi havia 682 infectats.Així doncs, la incidència de la pandèmia al país arriba als 16.566 afectats des de l’esclat de l’emergència sanitària el març del 2020. Pel que fa al nombre de recuperats, un total de 16 van rebre l’alta mèdica en les darreres 24 hores, una xifra que eleva a 15.741 el nombre de persones que han superat el virus. D’altra banda, la pressió sobre el sistema sanitari també s’incrementa amb l’augment de casos a l’hospital, que suma nou ingressats a conseqüència del virus. Concretament, sis persones estan a planta –dues més que dimecres– i tres romanen a la unitat de cures intensives assistides amb ventilació mecànica.Pel que fa al nombre de defuncions, durant la jornada d’ahir no es va haver de lamentar cap pèrdua i els òbits es mantenen en 131 després de la mort d’una dona de 80 anys dimecres. Tot i no patir un quadre sever de coronavirus i tenir molta altra patologia, el ministeri de Salut va computar-la com una mort relacionada amb la Covid-19.Paral·lelament, el creixement de la transmissió del virus torna a repercutir en els centres educatius amb 59 aules en vigilància activa. D’aquesta manera, el nombre de classes tancades continua sent de quatre, com ahir, mentre que augmenten a 55 les que tenen part dels alumnes confinats, sis més de les que hi havia en l’actualització sanitària de dimecres. Per la seva banda, hi ha 31 grups educatius en vigilància passiva.El procés d’administració de la dosis de reforç segueix sumant vacunats amb 973 vacunes més que es van posar ahir. Totes les persones que van passar pel centre de la plaça de braus van rebre la tercera punxada d’un fàrmac contra la Covid i el total de vaccins administrats va ascendir fins a 112.796.