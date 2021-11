Rècord de donants de sang

Actualitzada 26/11/2021 a les 17:10

La Creu Roja Andorrana ha superat aquest 2021 la xifra de donants de sang més alta que havia registrat mai. Són 1.617 persones que s'han ofert a participar en alguna de les 5 campanyes que s'han organitzat enguany. El 2020, en ple confinament, van ser 1.288 donacions i el 2019 es va arribar a les 1.481. Tot i això, enguany Creu Roja Andorrana ha hagut de descartar 191 donacions que no han sigut aptes, deixant una xifra total de 1.426 persones donants. Malgrat tot, segueix sent la participació més àmplia, ja que els anys anteriors se'n van descartar 404 i 493 respectivament.El rang d'edat que més ha donat durant aquest any és el de 46 a 55 anys amb 512 persones.Una de les novetats d'aquest 2021 ha estat la donació de medul·la òssia a partir del mes de juny. Per altra banda, aquest any s'han sumat 352 donants nous, una xifra inferior als anys anteriors.