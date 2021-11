Actualitzada 26/11/2021 a les 12:03

L'ASSOCIACIÓ DE DONES ATÉN ONZE VÍCTIMES

Des del Govern es va posar ahir en valor el paper del teixit associatiu, recordant que també se subvencionen iniciatives de les entitats encaminades a accions per al foment de la igualtat entre dones i homes i la sensibilització contra la violència masclista. Ahir l’Associació de Dones va fer públic que durant aquest any el seu punt d'informació ha atès onze dones víctimes de violència de gènere. La majoria de casos són de dones que han hagut de conviure amb el seu agressor durant el confinament que va provocar la Covid o bé perquè han iniciat els tràmits de divorci i això ha provocat la reacció violenta de la parella. L’ADA ofereix suport i assessorament i deriva les dones en funció de l’ajut professional que necessitin.

CONFERÈNCIA DE L'ADVOCADA NÚRIA MILÀ

Acció Feminista va organitzar ahir al vespre la conferència La violència masclista és delicte, a càrrec de Núria Milà, presidenta de Dones Juristes i de la Federació de Dones de Catalunya per la Igualtat i advocada especialista en violència de gènere.

Prop de 300 dones han acudit aquest any al servei que atén les víctimes de violència de gènere. Una xifra de les més altes des del 2013 i que correspon a dones que van acudir en anys anteriors i que segueixen rebent suport (176) i a dones que aquest any s’hi han adreçat per primer cop (117). Més de la meitat s’hi dirigeixen per iniciativa pròpia, una dada positiva per a la cap de l’àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, perquè constata que “el servei està consolidat i és conegut”, però malgrat això el procés de recuperació és llarg i pateix de les anades i vingudes lligades a aquest tipus de violència. Acudir a demanar ajut tampoc no és sinònim de fer el pas de denunciar l’agressor. De les dades actualitzades ahir per Porras i la ministra d’Afers Socials, Judith Pallarés, amb motiu del Dia internacional contra la violència envers les dones, se’n desprèn que només el 35% de les víctimes van formalitzar el pas de dur l’agressor a la justícia. “A les dones els costa molt, ho hem de treballar molt però és decisió d’elles i vulguin denunciar o no l’important és que vinguin”, va indicar Porras. No obstant, sí que són majoria les que trenquen la relació (69%).Sobre si els circuits de denúncia són millorables, la ministra Pallarés va defensar que s’ha avançat en positiu i va recordar que la Batllia també actua d’ofici quan es produeixen intervencions per maltractaments. La introducció de l’anomenat codi lila també ha ajudat a millorar els circuits de derivació des de l’hospital o la policia.Sumen més d’un 60% les víctimes a les franges d’edat situades entre els 28 i els 51 anys i un 15% tenen entre 18 i 27, el perfil més jove que segueix sent font de preocupació. Totes les víctimes pateixen maltractament psicològic, seguit del físic (172) i d’altres tipologies associades al control com l’ambiental, el social o l’econòmic. En darrer terme, amb 58 casos hi ha la violència sexual. Però Porras va advertir que és una dada que s’ha de matisar perquè “costa molt” que les víctimes identifiquin l’agressió sexual en el si de la parella i per “la vergonya” que senten i que els frena a explicar-ho. De fet, una de les accions impulsades des del Govern amb motiu del Dia internacional són unes càpsules que ja s’estan difonent a través de les xarxes socials que volen posar llum al que és violència sexual i combatre la normalització d’algunes situacions. Una altra de les accions impulsades és difondre el senyal d’auxili amb la mà que s’està estenent arreu com una alternativa perquè les víctimes de violència demanin ajut. El missatge insta a trucar a la policia (110) si s’observa alguna dona fent el gest. Una crida de socors que s’afegeix als canals habituals com el telèfon 181.El servei ofereix atenció psicològica (a les dones i als fills), assessorament jurídic, suport econòmic i també un allotjament temporal quan el risc per a la víctima és moderat o alt. Pels cinc pisos que l’executiu posa a disposició de les dones han passat aquest any una vintena de famílies i s’han atorgat prestacions econòmiques per valor de prop de 162.000 euros. El treball pluridisciplinari de l’equip està enfocat en una recuperació que pot durar “tres o quatre anys”.