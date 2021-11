La UE planteja una vigència de nou mesos per al 'pass sanitari'

Actualitzada 26/11/2021 a les 06:30

Brussel·les proposa limitar a nou mesos la validesa del certificat de vacunació contra la Covid-19 per viatjar. La Comissió Europea va demanar que aquest salconduit tingui “un període d’acceptació estàndard de nou mesos” i va instar els estats a garantir l’accés a dosis de reforç abans que expiri. “Més enllà dels nou mesos [el certificat] no es reconeixerà”, va dir l’eurocomissari de Justícia, Didier Reynders. L’executiu europeu va fixar aquest límit perquè el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties estableix que la protecció davant d’infeccions disminueix a partir dels sis mesos des de la segona injecció. La proposta de la CE preveu tres mesos addicionals per tal que les campanyes de vacunació es puguin “ajustar”.En aquest sentit, Brussel·les espera que els 27 donin llum verd a aquesta proposta i que entri en vigor a partir del 10 de gener. Si finalment s’aprova, els ciutadans que vulguin viatjar i tinguin caducat el passaport de vacunació hauran de rebre una tercera dosi de la vacuna o tornar a fer-se tests per demostrar que no estan contagiats de Covid-19. Aquesta proposta arriba un dia després que el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties recomanés posar una dosi de reforç per “reduir la transmissió del virus”.La recomanació d’Europa suggereix l’ús de la tercera dosi en la població general, però prioritàriament per als majors de 40 anys, com una mesura per reduir els contagis aquest hivern: “Podria reduir potencialment la transmissió en la població i prevenir hospitalitzacions i morts.” Els estudis fets fins ara han detectat que, a partir dels sis mesos, els vacunats poden ser més vulnerables a la infecció de Covid-19, però la vacuna els continua protegint de patir una malaltia greu.