La jornada d'esports electrònics omple les Fontetes

Actualitzada 26/11/2021 a les 12:05

El GESX Andorra, el primer esdeveniment d'esports electrònics (eSports) al Principat, ha penjat el cartell d'entrades exhaurides amb més d'un centenar d'inscrits en les activitats del matí. La jornada, organitzada per Andorra Business i el Global Esports Summit (GES) ha començat amb les intervencions del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo; i de la cònsol major de la Massana, Olga Molné. També ha parlat el director del GES, Antonio Lacasa, que ha destacat la importància del sector a nivell nacional i internacional.Per la seva banda, Gallardo ha assegurat que l'esdeveniment consolida l'aposta de diversificació econòmica del Govern i potencia el país com a destinació per desenvolupar la indústria. En la mateixa línia, la directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo ha avançat que cada vegada més empresaris demanen informació sobre el desenvolupament del Principat.Durant el matí, s'han desenvolupat taules rodones sobre esports electrònics, i a la tarda, està prevista una una sessió en directe de la Lliga de Videojocs d'Andorra i espais on provar jocs i experiències lliures de participació.