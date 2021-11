Actualitzada 26/11/2021 a les 06:37

La despesa pública en activitats recreatives, cultura i religió va caure a 39,2 milions l’any passat, que representa un descens del 12,6 per cent en comparació amb els 44,8 milions del 2019. Estadística precisa que la baixada més important es va produir en les despeses de cultura, amb un 22,8 per cent menys de diners, 4,3 milions per sota del global de l’exercici anterior. La Covid va afectar va impedir la celebració de moltes activitats.