Actualitzada 26/11/2021 a les 14:28

El Festival Internacional de Cinema de Nara (Japó), dirigit per la prestigiosa cineasta Naomi Kawase, va dedicar al 2020 una secció a donar visibilitat a les noves generacions de cineastes d'arreu del món, entre elles, les catalanes. Enguany, la Fundació Ramón Llull ha distingit amb el Premi Ramon Llull a la promoció internacional de la creació catalana a Kawase per aquesta iniciativa. "Si alguna cosa és important és el fet d'escoltar les veus minoritàries" ha assegurat la cineasta. "Vaig crear aquesta plataforma per impulsar artistes emergents que provenent d'un lloc molt similar al meu" ha afegit Kawase mentre explicava que, en comparació amb Catalunya i Andorra ella també prové d'una petit territori japonès. Al festival hi van participar joves pioneres del cinema català com Belén Funes (La hija de un ladrón), Carla Simón (Estiu 1993), Neus Ballús (La plaga) o Núria Giménez (My Mexican Bretzel).Per altra banda, la Fundació ha atorgat el Premi internacional Ramon Llull de Catalanística i a la Diversitat Lingüística a la trajectòria del catedràtic Joseph Lo Bianco, centrada en la política lingüística per la cultura de la pau, i el Premi Ramon Llull de Traducció literària al californià Rondal Puppo, per la seva tasca en la traducció d'un clàssic modern de la literatura catalana com Joan Maragall.