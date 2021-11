Actualitzada 26/11/2021 a les 11:14

EL PS DEMANA PER L'ADJUDICACIÓ I LICITACIÓ DEL TEXT

La consellera del PS Judith Salazar va entrar ahir una nova demanda d’informació per saber qui va ordenar el pagament de l’informe sobre l’avortament, qui va rebre la còpia de l’informe d'intervenció respecte al seu pagament i la còpia de tota la documentació que acrediti que es va complir la Llei general de les Finances Públiques. “Volem saber que hi ha hagut un compliment pel que fa a l’adjudicació i licitació d’aquest encàrrec seguint les disposicions de la Llei de finances públiques”, va indicar Salazar.

L’informe sobre l’avortament i el Coprincipat que el Govern Martí va demanar a final de la legislatura passada deixa clar que, jurídicament parlant, hi ha marge per despenalitzar l’avortament sense modificar la Constitució. L’escletxa, però, és limitada i estaria supeditada a casuístiques que no deixarien espai a l’avortament lliure però sí que obririen la porta a la despenalització.El que és més clar per als juristes que signen l’informe al qual ha tingut accés el Diari és que les diferents fases de l’embaràs són clau per trobar una “solució a un problema que és socialment real i greu”. L’argumentació parteix del fet que “el problema fonamental de la defensa del dret a la vida és, sens dubte, la definició del moment en què comença la situació vital que ha de ser protegida”. Els especialistes recorden que l’article 8.1 de la Constitució diu que la Carta Magna “reconeix el dret a la vida i la protegeix plenament en les seves diferents fases”. En aquest sentit, indiquen que mèdicament es considera que en una fase embrionària d’entre 10 i 14 setmanes d’embaràs no existeix encara activitat cerebral i el futur fetus no té un sistema cortical conformat. Aquesta distinció, afegeixen, “pot i sol tenir també una distinció en una protecció de la vida en formació encara no tan plena com la que es produirà després”. Per als juristes, a partir de les 14 setmanes, la fase fetal ja implica el desenvolupament de l’activitat cerebral i un fetus amb sistema cortical conformat. En aquesta línia deixen clar que “la vida prenatal també és una vida humana però la seva protecció no té per què tenir el mateix contingut, sobretot quan pot entrar en contradicció amb altres interessos també dignes de ser protegits”, com ara els drets de la mare.Per tot plegat, afirmen que “des del punt de vista jurídic considerem plenament constitucional la possible distinció en la vida dels nascituri de les dues fases”. D’aquesta manera, afegeixen, “els interessos a protegir en la primera fase podrien cedir a d’altres interessos dignes també de ser protegits, com la vida de la pròpia mare o la viabilitat mateixa del fill”. Fins i tot, es planteja, “a la segona fase els pressupostos determinants de les indicacions o supòsits d’interrupció de l’embaràs podrien tenir una regulació jurídicament acceptable amb les màximes garanties possibles”.Els signants recorden que la píndola de l’endemà sí que està permesa, fet que obre la porta a “distingir les diferents fases de vida incloses a la Constitució”. En aquest sentit, es pregunten, “si s’admet pels primers dies la pèrdua segura del microembrió fecundat, per què no admetre-ho per a més dies fins a un màxim de 98 dies [14 setmanes]?”.L’informe deixa clar que a part dels drets de la vida prenatal, també s’han de tenir en compte els drets de la mare. “El dret a la mare a assumir voluntàriament la seva maternitat ha d’estar protegit i s’ha de protegir les que tinguin més problemes, per faltes de formació, de maduresa, de coneixements i/o de recolzaments familiars i/o socials”, remarquen.A partir de la 15a setmana, i per tant quan ja es parla de vida fetal, els juristes deixen clar que la majoria d’ordenaments jurídics preveuen causes acreditades en què l’avortament és possible “en defensa d’altres interessos que siguin dignes d’una protecció prevalent”. En resum, indiquen, “l’estat mental, l’estat de necessitat, els perills de danys greus per a la mare o danys irreversibles del fetus, que impossibilitessin el desenvolupament d’una vida plena i total, en la nostra opinió haurien d’estar regulats com a supòsits” de la interrupció voluntària. Admeten que aquesta visió està “en una zona límit en què compten moltes circumstàncies i en què s’haurien de conèixer les experiències mèdiques i humanes de les persones i el seu desig de sacrificis i fins i tot de creences religioses”.Els experts consideren que “és molt possible que es pugui elaborar un projecte andorrà propi que podria fins i tot sotmetre’s a la consulta prèvia del Tribunal Constitucional” o a la “celebració d’un referèndum” que, segons indica la Constitució, “es pot celebrar sobre qualsevol qüestió d’ordre polític de la reforma constitucional”.Els autors de l’informe apunten que el propòsit del dictamen és que serveixi per “promoure un debat serè, responsable, informat i raonable que porti a un procés d’elaboració normativa absolutament necessària i no urgent”. Per fer-ho, recomanen al Govern fer un primer treball de consulta discret abans de formalitzar el debat al Consell.Els experts exposen que en una primera fase de l’embaràs, fins a les 14 setmanes, es considera que no hi ha vida, i per tant hi hauria marge per a l’avortament dins de la Constitució.Els juristes indiquen en el document que cal tenir en compte altres interessos que també són “dignes de ser protegits”, com ara la vida pròpia de la mare o la viabilitat del fill.L’informe recorda que la píndola de l’endemà sí que està permesa i planteja que si, per tant, es permet la pèrdua del microembrió els primers dies, per què no en les primeres 24 setmanes.Un cop es considera que hi ha vida feta, els experts plantegen establir supòsits en què també es permeti l’avortament prevalent altres drets, principalment la salut de la mare i el fill.Els experts afirmen que el dictamen té com a prioritat permetre un debat serè i responsable i recomanen al Govern que inicialment els treballs es facin de manera discreta.